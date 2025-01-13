تفاصيل مصرع طالب دهسا تحت عجلات سيارة نقل بسكة سندوب بالدقهلية

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جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

لقي طالب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، وذلك بعدما سقط أسفلها أثناء تعلقه بها، بشارع سكة سندوب بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بدهس طفل أسفل عجلات سيارة نقل أمام مدرسة طه حسين الإعدادية بشارع سكة سندوب في المنصورة.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى أحمد محمد السيد، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، حيث تعلق بالسيارة أثناء سيرها وسقط أسفل العجلات، ما تسبب في دهسه.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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