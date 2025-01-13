خاص| آينتراخت فرانكفورت لـ "الفجر الرياضي": لا توجد أي جلسات أو مفاوضات مع إدارة مانشستر سيتي لضم مرموش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تردد في الساعات الأخيرة أنباء قوية عن وحود اتفاق بين مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لضم نجم الفريق الدولي المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط هجوم السيتيزن.

وقلب مرموش موازين الدوري الألماني في المواسم الأخيرة والتي شهدت توهج اللاعب بشكل لافت واقتناص صدارة ترتيب هدافي البوندسليجا، مما كان سببا في تهافت الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات اللاعب في انتقالات يناير الجارية.

- حقيقة رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي

ونشر الصحفي الموثوق فلوريان بلاتنبيرغ عبر حسابه الرسمي تطورات جديدة في مفاوضات الجانبين:" حدث اليوم مفاوضات جديدة حصلت حول صفقة مرموش، والناديين قريبين من الإتفاق.

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وتابع:" مانشستر سيتي يريد حسم الصفقة بقيمة 70 مليون يورو بجانب إضافات والاتفاق أصبح قريب، كل الأطراف يريدون حسم الصفقة

وأختتم:" لم يتم استبعاد الوصول لاتفاق نهائي يوم الثلاثاء مما يعني استبعاد عمر مرموش من مباراة الغد في حال حدثت".

- الفجر تكشف حقيقة رحيل مرموش

وأكد كريستيان بيزل، المنسق الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، عن حقيقة ما تم تداوله من وجود مفاوضات جادة ورسمية لضم مرموش قائلا:" مجرد شائعات لا نعلق عليها وليس لدينا علما بها... نخوض مباراة هامة غدا".

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