تفاصيل مصرع عنصر اجرامي واصابة وكيل ادارة المخدرات في مداهمة بالدقهلية

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مداهمة امنية ارشيفية
مداهمة امنية ارشيفية

لقي عنصر إجرامي مصرعه، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، خلال مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

حيث تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باتخاذ عنصر إجرامي من إحدى البؤر بنطاق قرية ديمشلت، مسرحًا للإتجار في المواد المخدرة، وممارسة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية مكبرة استهدفت مكان العنصر، وبمجرد استشعاره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، وبادلته القوات الإطلاق لإسكات مصدر النيران، ما أسفر عن مصرعه، ويدعى عبدالمنعم ع.ال.ع. 40 سنة، مقيم بديمشلت.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وقبل ساعات، أصيب، وكيل إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بطلق ناري بالذراع الأيسر، وذلك خلال مداهمة بؤرة إجرامية للإتجار في المواد المخدرة بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وجرى نقله لمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

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