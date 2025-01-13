الفنانة طروب.. لماذا رفضت الزواج من فريد الأطرش؟

الفنانة طروب، التي برزت كإحدى أهم النجمات في الستينيات، عادت إلى الواجهة الإعلامية بعد الترويج لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON". اللقاء يحمل تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

أسرار القطيعة بين طروب وفريد الأطرش

في اللقاء، تكشف طروب لأول مرة عن كواليس علاقتها بالموسيقار فريد الأطرش، وكيف أنها رفضت الزواج منه بسبب غيرته الشديدة. هذا الرفض تسبب في قطيعة بينهما استمرت لسنوات، قبل أن يتصالحا مجددًا، ليقدم لها ألحانًا مميزة أثرت في مشوارها الغنائي.

من هي الفنانة طروب؟

طروب، أو أمل إسماعيل جركس، وُلدت عام 1937 لعائلة شركسية لبنانية، وتعتبر واحدة من أبرز أيقونات السينما والغناء في عصرها. اشتهرت بأعمالها الغنائية التي تجاوزت 100 أغنية، وأدوارها السينمائية المميزة، منها فيلم "العقل والمال" مع إسماعيل ياسين، و"هـ3" مع سعاد حسني ورشدي أباظة.

حياتها الفنية والشخصية

بدأت مسيرتها الفنية طفلة في الأربعينيات، وتعاونت مع كبار نجوم الفن، كما شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان محمد جمال، لكنها انفصلت عنه بعد سبع سنوات. عُرفت بإتقانها الغناء بعدة لغات، منها التركية، وشاركت في أفلام تركية أيضًا. اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1994.

أبرز أغاني طروب

من أشهر أغانيها التي لا تزال في الذاكرة: "يا ست يا ختيارة"، "يا صبابين الشاي"، "وحوي يا وحوي"، "يا قشر البندق"، و"يا مال الشام".