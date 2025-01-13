عبد القادر خوسانوف.. معلومات شاملة عن صفقة مانشستر سيتي الجديدة

الفجر الرياضي
عبد القادر خوسانوف..
عبد القادر خوسانوف.. معلومات شاملة عن صفقة مانشستر سيتي

أصبح عبد القادر خوسانوف، المدافع الأوزبكي الشاب، محور الحديث في سوق الانتقالات، مع اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد معه قادمًا من نادي لانس الفرنسي. اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يُعد واحدًا من أبرز المواهب في مركزه.

تفاصيل الصفقة
وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نادي لانس لضم خوسانوف بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف مع خيار التمديد لعام إضافي، لينتهي العقد المحتمل في يونيو 2030. الصفقة ستكلف النادي الإنجليزي نحو 40 مليون يورو، وهو رقم يمثل أرباحًا ضخمة لنادي لانس، الذي كان قد تعاقد مع اللاعب في يوليو 2023 من فريق "إنرغتيك مينسك" البيلاروسي مقابل 100 ألف يورو فقط.

رومانو يكشف التفاصيل
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أكد عبر حسابه على منصة "X" أن مانشستر سيتي اقترب من ضم خوسانوف. وأضاف أن اللاعب جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى، مما يعكس موهبته وإمكاناته الكبيرة في مركز الدفاع.

المسيرة الكروية لعبد القادر خوسانوف

  • بدأ خوسانوف مسيرته في أوزبكستان، قبل الانتقال إلى "إنرغتيك مينسك" البيلاروسي.
  • انضم إلى لانس الفرنسي في صيف 2023، حيث أظهر أداءً مميزًا جعل الأندية الكبرى تراقبه عن كثب.
  • تدرج في الفئات السنية لمنتخب أوزبكستان، وشارك مع المنتخب الأول، بالإضافة إلى تمثيله المنتخب تحت 20 و23 عامًا.

إنجازاته مع المنتخب

  • قاد منتخب أوزبكستان تحت 20 عامًا للتتويج بلقب كأس آسيا 2022.
  • ساهم في وصول المنتخب إلى دور الـ16 في كأس العالم للشباب 2023 في الأرجنتين.
  • لعب دورًا بارزًا مع المنتخب الأولمبي الأوزبكي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وقاده إلى النهائي.\
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