موعد بدء الترم الثاني وعدد أيام إجازة نصف العام للمدارس والجامعات

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة منتصف العام 2025 وعدد أيامها، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدة إجازة نصف العام 2025

المدارس:

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025 .

تبدأ إجازة نصف العام يوم وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم . الجامعات والمعاهد:

إجازة نصف العام للجامعات والمعاهد تبدأ في نفس التاريخ، من السبت 25 يناير وحتى الخميس 6 فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 .

. تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.

السبت 21 سبتمبر 2024. امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.

السبت 11 يناير 2025. إجازة نصف العام الدراسي: من السبت 25 يناير حتى الخميس 6 فبراير 2025.

من السبت 25 يناير حتى الخميس 6 فبراير 2025. الفصل الدراسي الثاني: يبدأ السبت 8 فبراير 2025 وينتهي الخميس 5 يونيو 2025.

يبدأ السبت 8 فبراير 2025 وينتهي الخميس 5 يونيو 2025. امتحانات نهاية العام الدراسي: امتحانات النقل والشهادة الإعدادية تبدأ السبت 24 مايو 2025. امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت 31 مايو 2025. امتحانات الثانوية العامة تبدأ السبت 14 يونيو 2025.



بهذا الجدول الزمني، يمكن للطلاب وأولياء الأمور التخطيط لمواعيد الدراسة والإجازة بشكل أفضل طوال العام الدراسي.