موعد بدء الترم الثاني وعدد أيام إجازة نصف العام للمدارس والجامعات

طلاب وجامعات
موعد بدء الترم الثاني
موعد بدء الترم الثاني وعدد أيام إجازة نصف العام للمدارس والج

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة منتصف العام 2025 وعدد أيامها، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدة إجازة نصف العام 2025

  • المدارس:
    تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.
  • الجامعات والمعاهد:
    إجازة نصف العام للجامعات والمعاهد تبدأ في نفس التاريخ، من السبت 25 يناير وحتى الخميس 6 فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

  • تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.
  • تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

  • بداية الفصل الدراسي الأول: السبت 21 سبتمبر 2024.
  • امتحانات الفصل الدراسي الأول: السبت 11 يناير 2025.
  • إجازة نصف العام الدراسي: من السبت 25 يناير حتى الخميس 6 فبراير 2025.
  • الفصل الدراسي الثاني: يبدأ السبت 8 فبراير 2025 وينتهي الخميس 5 يونيو 2025.
  • امتحانات نهاية العام الدراسي:
    • امتحانات النقل والشهادة الإعدادية تبدأ السبت 24 مايو 2025.
    • امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت 31 مايو 2025.
    • امتحانات الثانوية العامة تبدأ السبت 14 يونيو 2025.

بهذا الجدول الزمني، يمكن للطلاب وأولياء الأمور التخطيط لمواعيد الدراسة والإجازة بشكل أفضل طوال العام الدراسي.

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