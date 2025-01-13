ضبط 290 قطعة حلويات ومكرونة سريعه التحضير و258 سجائر بحملة في الإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى شرق بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:



ضبط محل لحيازته عدد 290 قطعة حلويات ومكرونة سريعه التحضير منتهية الصلاحية.

عدد 258 علبة سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير دالة على مشروعة الحيازة.

عدد 23 زجاجه مياة غازية سعة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

