عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

تواصلت الجهود المكثفة في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بالتزامن مع مفاوضات حول صفقة لتبادل الأسرى، تحت إشراف وسطاء قطريين، مصريين، وأمريكيين.

مسودة الاتفاق والتقدم الملموس

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن تسلم الطرفين مسودة الاتفاق، مشيرة إلى أن الردود الإيجابية من حماس قد تُسرّع من توقيع الاتفاق خلال الأيام القادمة.

تحركات ميدانية: تفكيك منشآت إسرائيلية

أعلنت مصادر إسرائيلية بدء جيش الاحتلال تفكيك منشآت كان قد أقامها سابقًا في محور نتساريم بوسط قطاع غزة، في خطوة تُقرأ كجزء من الترتيبات المرتبطة بالمفاوضات الجارية.

تصاعد العدوان: شهداء ودمار جديد

مجازر جديدة في غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أسفرت غارات جديدة عن:

19 شهيدًا و 71 مصابًا ، بينهم أطفال ونساء، في قصف استهدف تجمعات للنازحين في غزة وخان يونس.

و ، بينهم أطفال ونساء، في قصف استهدف تجمعات للنازحين في غزة وخان يونس. وصول حصيلة العدوان إلى أكثر من 46،584 شهيدًا و109،731 مصابًا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

تصعيد في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية:

نابلس : اقتحام مخيم العين واعتقال 5 فلسطينيين.

: اقتحام مخيم العين واعتقال 5 فلسطينيين. بيت لحم: اعتقالات عشوائية استهدفت مدنيين.

مخاوف من مخططات تهجير وضم

تحذيرات فلسطينية

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطط إسرائيلية لتوسيع سياسة التهجير والضم في الضفة الغربية، مشيرة إلى:

تحريض على التهجير القسري لسكان غزة نحو الضفة.

لسكان غزة نحو الضفة. توسيع المستوطنات وضم الأراضي ضمن سياسات منهجية تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني.

دعوات دولية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ خطوات عملية لوقف تغول الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو تستخدم العنف كوسيلة لتعزيز سلطتها، ما يهدد الاستقرار الإقليمي.