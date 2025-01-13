وزير الإسكان يلتقي رئيس وأعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، وعددا من أعضاء الجمعية لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضًا المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقطاع المرافق والطرق بالمناطق الصناعية بعددٍ من المدن الجديدة، ولا سيما بمدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وغيرهما من المدن، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة للتيسير على المستثمرين.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر، حيث تقدموا بعدد من الطلبات والمقترحات تتعلق بأعمال الطرق والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.

وفي الإطار ذاته، أكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، فهم شركاء فى تنمية تلك المدن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات، من خلال آليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وتعزيز بيئة الاستثمار، من أجل دفع معدلات التنمية فى القطاعات المتعددة بالمدن الجديدة.

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