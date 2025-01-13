عاجل - بايدن في خطابه الأخير: أمريكا أقوى تحت إداراتي وأعداؤنا باتوا أضعف

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الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطابه الأخير، اليوم الاثنين، إنّ الولايات المتحدة أصبحت أقوى تحت إدارته، وتحالفات الدولة أصبحت أقوى وأعدائها ومنافسيها أضعف.

خطاب بايدن الأخير

ومع بقاء سبعة أيام فقط حتى تسليم البيت الأبيض للرئيس المنتخب دونالد ترامب، يأمل بايدن في استخدام الوقت المتبقي لتأطير إرثه التاريخي كزعيم تحويلي عزز الولايات المتحدة في الداخل والخارج حتى في فترة ولاية واحدة فقط.

ويسلط بادين الضوء فيه على إنجازاته الدولية، كما سيُشدد على تعزيز التحالفات الأمريكية في أوروبا في مواجهة العدوان الروسي، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ إزاء صعود الصين، وسيضيف أن خصوم أمريكا، وخاصة روسيا والصين وإيران، باتوا أضعف مما كانوا عليه عند توليه منصبه.

بايدن يتناول عمل إداراته لتعزيز أمريكا وقيادة العالم

وقال البيت الأبيض في بيان إن خطاب بايدن سيتناول "عمل إدارته لتعزيز أمريكا وقيادة العالم".

وسيكون خطاب اليوم هو الخطاب قبل الأخير الذي سيوجهه إلى المواطنين الأمريكيين قبل نهاية ولايته الرئاسية.

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