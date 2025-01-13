عاجل- أبو عبيدة: المقاومة تقتل 10 من الاحتلال واتفاق التهدئة قيد النقاش

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن المقاومة أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 10 جنود وإصابة العشرات خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأضاف في بيان نشره عبر تطبيق "تيلغرام" أن ما تكبده الاحتلال على الأرض يفوق بكثير ما يعترف به، مؤكدًا أن قوات الاحتلال ستنسحب من شمال غزة دون تحقيق أهدافها العسكرية، بعدما فشلت في إضعاف المقاومة.

تصعيد الاحتلال والدمار المستمر

أشار أبو عبيدة إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الاحتلال الإسرائيلي هو التدمير والمجازر ضد المدنيين الأبرياء في غزة، في ظل استمرار الغارات المكثفة والعمليات العسكرية، لا سيما في شمال القطاع.

عمليات المقاومة اليومية

تواصل المقاومة الفلسطينية نشر مقاطع مصورة توثق عملياتها ضد جنود الاحتلال وآلياته، خاصة في مناطق التماس شمال غزة، ما يُظهر استمرار تصعيدها للرد على العدوان.

الاحتلال يعترف بصعوبة القتال شمال غزة

منذ بدء العملية العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني جيش الاحتلال من قتال شرس في مناطق مثل مخيم جباليا وبيت لاهيا.

في مناطق مثل مخيم جباليا وبيت لاهيا. وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية المعارك هناك بأنها "شديدة الوطأة"، بينما توقعت القناة 13 استمرار العمليات البرية لأسابيع إضافية.

أرقام صادمة من غزة

منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023:

أكثر من 155 ألف شهيد وجريح ، معظمهم من النساء والأطفال.

، معظمهم من النساء والأطفال. أكثر من 11 ألف مفقود ، وسط دمار واسع للبنية التحتية.

، وسط دمار واسع للبنية التحتية. تفاقم المجاعة بسبب الحصار ونقص الإمدادات الإنسانية.

جهود التهدئة

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع محادثات تجريها الأطراف الدولية، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث ما زالت البنود قيد المناقشة، في ظل إصرار المقاومة على شروطها ودعوات لوقف العدوان المستمر.