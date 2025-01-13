كل ما تريد معرفته عن إمساكية شهر رمضان المبارك 2025

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كل ما تريد معرفته عن إمساكية شهر رمضان المبارك 2025..العدّ التنازلي يبدأ: موعد رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام في شهر رمضان هذا العام.

 

تعرف على إمساكية شهر رمضان ومواقيت السحور والإفطار 

 أعلنت الحسابات الفلكية التي أجراها معهد أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن بداية شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا الموافق 2025 ميلاديًا، والتي ستوافق يوم السبت 1 مارس 2025.

 يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم هذا الحدث السنوي الروحاني، حيث تبدأ ساعات الصيام بالتزايد تدريجيًا طوال الشهر الفضيل. 

 

توقيتات دقيقة تُضيء إمساكية شهر رمضان

 بناءً على بيانات معهد الفلك، تم إصدار إمساكية رمضان الخاصة بمدينة القاهرة، مع تنبيه للمقيمين في مناطق أخرى بأخذ فروق التوقيت بعين الاعتبار. 

اليوم الأول من الشهر الكريم سيشهد مدة صيام تبلغ 13 ساعة و20 دقيقة، تبدأ من وقت الإمساك في 4:34 صباحًا وحتى موعد الإفطار عند المغرب في 5:54 مساءً.

 ومع تقدم الأيام، ترتفع ساعات الصيام لتصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة بحلول يوم السبت 29 مارس. 

شهر رمضان 

تفاصيل إمساكية أول أيام شهر رمضان

✓  السحور: 2:34 صباحًا.

✓ الإمساك: 4:34 صباحًا.

✓  الفجر: 4:54 صباحًا.

✓  الشروق: 6:21 صباحًا.

✓ الظهر: 12:07 ظهرًا.

✓  العصر: 3:25 عصرًا.

✓  المغرب (الإفطار): 5:54 مساءً.

✓  العشاء: 7:11 مساءً. 

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زيادة تدريجية في عدد ساعات الصيام مع مرور الأيام في شهر رمضان 

 حيث  يتقدم توقيت الإمساك والفجر تدريجيًا بينما يتأخر موعد الغروب، مما يؤدي إلى تمديد فترة الصيام يومًا بعد يوم.

 على سبيل المثال، في اليوم العاشر من رمضان، يبدأ الصيام في 4:24 صباحًا وينتهي عند المغرب في 6:00 مساءً، لتصبح مدة الصيام 13 ساعة و36 دقيقة.

  مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل، تشهد أيام رمضان الأخيرة أطول ساعات للصيام، حيث تصل يوم 29 مارس إلى 14 ساعة و12 دقيقة.

 رمضان فرصة روحية عظيمة يُعيد فيها المسلمون تنظيم أوقاتهم وفقًا لتوقيتات الصلاة والصيام، التي تشهد تغييرات طفيفة ولكنها مؤثرة على مدار الشهر.

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