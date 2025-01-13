عاجل - حماس تعلق على صفقة غزة 2025 ووقف إطلاق النار.. ماذا قالت؟

عربي ودولي
حماس تعلق على صفقة
حماس تعلق على صفقة غزة 2025 ووقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفدًا من قيادتها التقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث تفاصيل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد وفد الحركة خلال اللقاء بالدور الذي لعبته دولة قطر منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في الأيام الأخيرة في الدوحة.

وأكدت الحركة أنها تتعامل بإيجابية مع التطورات والجهود الجارية في العاصمة القطرية لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن هناك أملًا بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدا الثلاثاء.

حماس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقف اطلاق النار قطاع غزة الدوحة دور قطر هيئة البث الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية الجهود القطرية الحرب على غزة اتفاق التهدئة التطورات الايجابية الوفد الفلسطيني الوساطة القطرية الجهود الدولية التصعيد في غزة الإعلان عن اتفاق المفاوضات في الدوحة

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - كواليس مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة.. صفقات ومفاجآت

عاجل - اتفاق تاريخي بين حماس وإسرائيل.. وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.. تفاصيل المنطقة العازلة والترتيبات الأمنية

مواجهات قوية لمدينة نصر وبهتيم وقها بالقسم الثالث

عاجل.. زيزو يشترط للتجديد والزمالك مهدد بخسارة مادية

من هو نواف سلام؟ الفائز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل

خالد الغندور يكشف توقيع أحمد رفاعي لسيراميكا كليوبترا

بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا