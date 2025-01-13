بالصور.. رانيا يوسف تكشف كواليس “موضوع عائلي 3”

الفجر الفني
مسلسل موضوع عائلي
مسلسل موضوع عائلي

شاركت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” مجموعة صور من كواليس تصوير الموسم الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”.

رانيا يوسف تكشف كواليس “موضوع عائلي 3” 

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “إيه رأيكم في عبلة في موضوع عائلي؟”، مما أثار تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين أشادوا بأدائها وشوقهم لمتابعة العمل.

شخصية رانيا يوسف في مسلسل موضوع عائلي

وتجسد رانيا يوسف شخصية "عبلة عبد الجواد" ابنة خال إبراهيم، بطل المسلسل من جديد بعد غياب سنوات عن التواصل معه، بغرض الانتقام منه لرفضه الزواج منها في شبابهم، وتقوم بسرقة عقود الشقة التى يقيم بها هو وعائلته وطرده منها.

ابطال مسلسل موضوع عائلي 3

وموضوع عائلي 3 من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي 3

مسلسل موضوع عائلي 3، تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويعتبر استكمالا لأحداث الجزئين الأول والثاني من المسلسل، ويأتي في إطار اجتماعي كوميدي يناقش العلاقة بين الأب والأبناء، ومشكلات السنوات الأولى من الزواج.

اخر اعمال رانيا يوسف

وكان اخر اعمال رانيا يوسف هو مسلسل «بقينا اتنين»، الذي شاركها في بطولتة الفنان شيريف منير، وميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، ودارت أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

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