عاجل - مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة فورا بمجرد موافقة حماس عليه

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الحرب في غزة
الحرب في غزة

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة فورا بمجرد موافقة حماس عليه" حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتابعت المصادر: نتنياهو وافق على تقديم تنازلات فيما يخص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق.

وتابعت المصادر: الولايات المتحدة والوسطاء ينتظرون رد حماس على مسودة الاتفاق خلال 24 ساعة.

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