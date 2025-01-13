عاجل - مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة فورا بمجرد موافقة حماس عليه
نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة فورا بمجرد موافقة حماس عليه" حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وتابعت المصادر: نتنياهو وافق على تقديم تنازلات فيما يخص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق.
وتابعت المصادر: الولايات المتحدة والوسطاء ينتظرون رد حماس على مسودة الاتفاق خلال 24 ساعة.
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