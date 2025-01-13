أبو الغيط يلتقي الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون

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أبو الغيط والرئيس
أبو الغيط والرئيس اللبناني

‏التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، في الرياض، خلال مشاركته في اجتماع الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية ومسؤولين من الدول الأجنبية بشأن مستقبل سوريا.

وقال أبو الغيط، عبر منشور له على حسابه الشخصي على منصة ×، إنه سعد بلقاء الرئيس المنتخب جوزيف عون، متمنيا له كل التوفيق خلال الفترة القادمة.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "سعدت اليوم باللقاء مع ‎الرئيس اللبناني المنتخب ‎جوزيف عون، الذي تربطني به معرفة منذ سنوات ولدى احترام كبير لشخصه.

أثق بأن الكثير من الأمور ستتحرك ايجابيًا للامام خلال الفترة القادمة.. يحتاج ‎لبنان إلى الكثير وسيتطلب الامر الإسراع بتشكيلة وزارية تستجيب لأمال اللبنانيين".

أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون لبنان أمين جامعة الدول العربية
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