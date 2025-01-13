دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بشقة سكنية خلف الطب البيطري ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب، مساء اليوم الاثنين، بشقة سكنية بالطابق الرابع بمنزل كائن خلف مبنى مديرية الطب البيطري بمدينة بني سويف، دون خسائر فى الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بمنزل كائن خلف مبنى مديرية الطب البيطري بدائرة قسم شرطة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال لموقع البلاغ.

وعلى الفور أنتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بمنزل يملكه "حسن م.ع" خلف مبنى مديرية الطب البيطري بمدينة بني سويف، وتمكّنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى الشقق المجاورة، مستخدمة معدات الإطفاء الحديثة وخراطيم المياه.

وأكّدت مصدر مُطلع أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حيث تم إخلاء سكان الشقة والمنازل المجاورة فور اندلاع الحريق كإجراء احترازي ساهم في الحد من الأضرار، وأسفر الحريق عن تلفيات مادية محدودة بالأثاث المنزلية والمفروشات وبعض الأجهزة الكهربائية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكاملة وراء الحريق، وكلفت الأجهزة الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة وإعداد تقرير فني حول الواقعة.