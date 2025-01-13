بسبب الحمى القلاعية.. روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا





أعلنت الوكالة المختصة بتطوير ورقابة الزراعة والثروة الحيوانية في روسيا تقييد واردات المنتجات الحيوانية من ألمانيا الاتحادية ابتداء من 15 يناير الجاري بسبب عدوى الحمى القلاعية.

وأكدت "روسيلخوزنادزور" الوكالة الفدرالية المعنية بتطوير ورقابة الزراعة والثروة الحيوانيّة في روسيا، أنها انضمت إلى القيود التي فرضتها بيلاروس بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية بين المواشي في ألمانيا، وذلك ابتداء من الـ15 من شهر يناير الجاري.

وذكرت الوكالة في بيان لها، أنه بعد تسجيل تفشي مرض الحمى القلاعية في ألمانيا ومن أجل منع دخوله وانتشاره في روسيا، تنضم "روسياخوزنادزور" إلى التدابير التقييدية التي اتخذتها إدارة الرقابة البيطرية والغذائية في جمهورية بيلاروس، والتي ستصبح نافذة اعتبارا من الـ15 من يناير 2025، فيما يتعلق بتوريد منتجات حيوانية ذات منشأ ألماني.

وناشدت الوكالة المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية (DGSANTE)، لتقييم التدابير المتخذة لمراقبة حركة الحيوانات المعرضة للإصابة ومنتجات الماشية المشتقة منها عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوكالة في بيانها، أنها ستعلق إصدار الشهادات الصحية لجميع المنتجات الحيوانيّة والحيوانات القابلة للتأثر بالعدوى التي تنتقل من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بما في ذلك عبورها إلى دول ثالثة اعتبارا من 20 يناير الجاري، وذلك في حال لم ترض الإجراءات التقييدية المديرية الأوروبية العامة للرقابة على الصادرات والواردات (DG SANTE).

يذكر أن وكالة الأنباء الألمانية أفادت في وقت سابق، بأنه تم تسجيل أول حالة إصابة بالحمى القلاعية لحيوان في ألمانيا منذ 40 عاما تقريبا، كما تم رصد نفوق 3 جواميس بسبب الحمى القلاعية في مقاطعة ميركيش أودرلاند بولاية براندنبورغ في شرقي ألمانيا