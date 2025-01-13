عاجل - تصاعد الخسائر.. جيش الاحتلال يفقد 3406 بين قتيل وجريح منذ بدء حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال، خسائر بشرية جسيمة منذ بدء الحرب، إذ بلغ عدد القتلى 840 جنديًا، بالإضافة إلى 2566 جريحًا، بينهم 495 حالة خطيرة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال يتكبد خسائر فادحة

ولقي خمسة جنود إسرائيليين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة، جراء انفجار استهدف دورية عسكرية في بيت حانون شمال قطاع غزة مساء الاثنين، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة نقل الجرحى بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في تل أبيب.

وفي يوم أمس، قُتل أربعة جنود إسرائيليين آخرين في انفجار قنبلة قرب بيت حانون شمال قطاع غزة، وأفادت التقارير أن الجنود الأربعة هم «اللواء احتياط ألكسندر فيدورينكو (37 عامًا) من بات يام، والرقيب دانيلا دياكوف (21 عامًا) من معاليه أدوميم، والرقيب ياهاف معيان (19 عامًا) من موديعين، والرقيب إلياف استيوكار (19 عامًا) من أشدود»، وكان هؤلاء الجنود ينتمون للواء ناحال، وقد وقع الحادث في شمال قطاع غزة.

فصائل فلسطينية قصفت مركز قيادة جيش الاحتلال

وقال الصحفي الإسرائيلي إيتي لاندسبيرج نوفو، إنّ الوضع الأمني لإسرائيل هش للغاية، مُشيرًا إلى أنّ الخسائر تتوالى يوميًا: الجنود يلقون حتفهم، والقنابل تنفجر، والقناصة تستهدف القوات، ومباني تنهار.

كما أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت مركز قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بصاروخ «107».