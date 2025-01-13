10 مواجهات ساخنة في صراع دوري المحترفين

تنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:30 عصرًا منافسات الجولة 17 لدوري القسم الثاني ا دوري المحترفين بإقامة 10 مباريات مثيره ومرتقبه.



1- المقاولون العرب مع السكه الحديد



على ستاد المقاولون العرب يصطدم فريق المقاولون العرب متصدر المجموعه بقيادةمحمد مكي برصيد 34 نقطه بفريق السكه الحديد صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 18 نقطه.

2-المنصورة مع وادي دجلة

يشهد ملعب إتحاد نبروه لقاء صعب بين فريق المنصورة صاحب المركز الثامن عشر بقيادة علاء نوح برصيد 14 نقطة مع فريق وادي دجله وصيف المجموعه بقيادة محمد الشيخ برصيد32 نقطة.

3- المصرية للاتصالات مع القناة

على ملعب السلام يلتقي فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو انور برصيد 31 نقطه مع فريق القناة صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 22 نقطة.

4- بترول اسيوط مع الترسانة

على ستاد البترول يلعب فريق بترول اسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة سعيد صبحي برصيد22 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز السادس بقيادة أحمد كشري برصيد

24 نقطة.

5- البلدية مع كهرباء الإسماعيلية

ستاد بلدية المحلة لقاء صعب بين فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة حسام عبد العال برصيد 18 نقطه مع فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر الكناني برصيد 27نقطة.

6-سبورتنج مع الداخلية

ستاد جامعة الإسكندرية يواجه فريق سبورتنج صاحب المركز التاسع عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد11 نقطة فريق الداخلية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو جمال برصيد19 نقطة

7- منتخب السويس مع أبو قير للاسمدة

على ستاد الجيش بالسويس يستضيف فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع عشر بقيادة اشرف خضر برصيد ء17 نقطة فريق ابو قير للاسمدة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عطيه برصيد 27نقطة

8-راية مع بروكسي

على ستاد حرس الحدود يستقبل فريق راية صاحب المركز السادس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 16 نقطة فريق

بروكسي صاحب المركز السابع بقيادة محمد حامد برصيد 24 نقطة.

9-ديروط مع لافيينا

على ستاد الدفاع الجوي يحل فريق لافيينا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة حسين شكري برصيد 16 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق ديروط متذيل المجموعة بقيادة الكسندروف برصيد 10 نقاط.

10-أسوان مع طنطا

على ستاد أسوان يخوض فريق اسوان صاحب المركز العاشر بفيادة هيثم الفيل برصيد 20 نقطة لقاء صعب مع فريق طنطا صاحب المركز السابع عشر بقيادة خالد عيد برصيد 14 نقطة.

الترتيب:

1- المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة32 نقطة

3 - المصرية للاتصالات 31 نقطه

4- كهرباء الإسماعيلية 28 نقطة

5- أبو قير للاسمده 27 نقطة

6- الترسانة 26 نقطة

7- بروكسى 24 نقطة

8-- القناة 22 نقطة

9 - البترول 22 نقطة

10- أسوان 20 نقطة

11 - الداخلية 19 نقطة

12 - السكة 18 نقطة

13- البلدية 18 نقطة

14- السويس 17 نقطة

15 - لافيينا 16 نقطة

16- راية 16 نقطة

17 - طنطا 14 نقطة

18 - المنصورة 14 نقطة

19- سبورتنج 11 نقطة

20 - ديروط 10 نقاط

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