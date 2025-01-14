سقوط حائط من منزل مكون من خمس أدوار بشبرا الخيمة

شهد حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من خمس أدوار.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإدارة الهندسية، وتبين وقوع الحادث دون خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي بسقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من خمسة أدوار، بشارع شحاتة أبو سعدة - الوحده العربية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وقسم ثاني شبرا الخيمة، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية والنوبتجية المسائية، وجرى إخلاء الدورين الأول علوي والتاني علوي لخين الانتهاء من أعمال الترميم والتدعيم.

وجرى تأمين المكان دون خسائر بالأرواح وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط جزء من منزل

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