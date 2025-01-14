مصرع سباك داخل حمام منزلة اختناقًا بالغاز بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى سباك مصرعة فى بدايه العقد الثالث يبلغ من العمر 30 عامًا، ادعاء سقوطة بدورةش مياة المنزل ومقيم دائره مركز جرجا، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام بوصول المدعو "محمد.ع.ا" 30 سنه سباك ومقيم دائرة المركز، [ جثة هامدة ]  إثر إصابته " كدمه بالرأس "[ إدعاء سقوط بدورة المياه بالمنزل ]ومقيم قسم جرجا.

أفادا كل من:- 
نجل خالة المتوفي المدعو "محمود.ح. ش " 30 سنه، شقيق المتوفي المدعو "حامد" 40 سباك،  المدعو "محمد. ع. ا " 27 سنه نجار، ومقيمون بذات الناحية، قرر الأول أن المذكور مقيم برفقته في المنزل حيث قام بالدخول لدورة المياه للإستحمام وحال تأخره قام بالطرق علي الباب لم يتجاوب فقام بإحضار الثالث لمساعدة في فتح الباب وعند دخولهما تبين أنه مغشيًا عليه وبه الإصابات المشار إليها فقاما بنقله للمستشفي لمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة ورجح وفاته لإختناقه نتيجة بخار المياه وافاد الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال الأول ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع سباك اختناق مركز جرجا مديرية أمن سوهاج

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