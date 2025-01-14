مصرع طفلة 4 سنوات اصطدمت بها سيارة أثناء اللعب أمام المنزل شمال سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها فى العقد الأول من العمر تبلغ 4 سنوات، ادعاء حادث سير سيارة، نتيجة اللعب واللهو أمام المنزل، مما أدى اصطدام السيارة بها، دون المقدرة على مفاداتها.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول الطفله "شفاء. م.م " 4 سنوات إلى مستشفي طهطا العام جثة هامدة " [ إدعاء حادث سيارة ]، ومقيمه بمركز طهطا .

 أفاد والدها سن 32 عامل، ومقيم بذات الناحية، أثناء لهو نجلته المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها السيارة  ربع نقل " قيادة المدعو "أسعد. ش.س"  16 سنة عامل،ومقيم قسم طهطا، مما أدي لوفاتها، وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائيه، 
تم ضبط السيارة وقائدها المذكور سلفًا، وأفاد بمضمون ما سبق، وأضاف بأنه فوجئ بالطفله المذكورة ولم يتمكن من مفاداتها فإصطدم بها بطريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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