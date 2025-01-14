العناية الإلهية تنقذ عشرينى من الموت اثر سقوطة من قطار (الأقصر-الإسكندرية) بسوهاج

استقبلت مستشفى طما المركزى، المدعو "محمود" 23 عاما ومقيم مركز اخميم، مصابًا بجروح بالرأس والوجهة، إثر سقوطة من القطار، أثناء تحركة من محطة طما، نتيجة اختلال توازنة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما أثناء إستقلال المدعو "محمود.م.ح" سن 23، ومقيم مركز أخميم القطار [ الأقصر - الإسكندرية ]، إختل توازنه وسقط أرضًا عقب تحرك القطار من محطة سكة حديد طما مما نجم عنه إصابته، جروح بالرأس والوجه والأذن اليسري وسحجات متفرقة بالجسم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.