وكيلة تضامن الدقهلية في زيارة لشربين وتجتمع لتنفيذ آليات برامج ومبادات وزارة التضامن الاجتماع

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وكيلة تضامن الدقهلية
وكيلة تضامن الدقهلية

اجرت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن الدقهلية زيارة لادارة شربين الاجتماعية وعقد اجتماع برؤساء الوحدات الاجتماعية لتنفيذ آليات برامج ومبادات وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث ة تراست الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية اجتماع بحضور مدير إدارة شربين والاخصائين ورؤساء الوحدات بمقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم بشربين،لوضع آليات تطوير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع وجهت مدير المديرية رؤساء الوحدات بالمشاركة ومعاونة اللجان المشكلة من محافظة الدقهليه لاعادة تدقيق وبحث الحالات المستحقين "سكن كريم" كما وجهت بتوفير كافة الخدمات والرعاية اللازمة لتلك الأسر في حالة الاستحقاق، وعقب انتهاء الاجتماع توجهت "جلالة "لزيارة تفقدية لمبني ديوان  الادارة الاجتماعية ووجهت برفع كفاءه المقر وعمل الصيانات اللازمة.

الخدمات المقدمة التضامن الاجتماعى الوحدات الاجتماعية تضامن الدقهلية محافظة الدقهلية

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