إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفى لتأهيل الكوادر البرلمانية بشباب الدقهلية

أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية «إدارة البرلمان والتعليم المدنى»، فعاليات البرنامج التدريبى التثقيفي.

وذلك تحت شعار "نحو تفعيل شعب برلمانية مستدامة"، لتأهيل مسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانية والكوادر البرلمانية بالدقهلية، بمشاركة (50) من مسئولى برلمان الطلائع والشباب ومشرفى الشعب من الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية، بمركز التنمية الشبابية التابع لإدارة شباب أجا.

بدأ البرنامج بكلمة الترحيب من منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، بالحضور واكدت على أن مسؤولية البرلمان تعد رسالة سامية، حيث يقوم مسئولى البرلمان بدور حيوي في التأثير الإيجابي على شباب مصر، بما يسهم في تعزيز ثقافتهم وإعدادهم للمستقبل مع ضرورة مواصلة التطوير لخدمة شباب الوطن، مؤكدة على أن هذه الجهود تساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شباب مؤهل قادر على صناعة الفارق في مجتمعه.

قدم البرنامج محمد فتحى إستشارى التدريب بإدارة البرلمان والتعليم المدنى، جلسة تفاعلية حول مهارات التواصل الفعال مع الطلائع والشباب؛ ومتى يكون الاتصال ناجحا" مع الشباب والنشء؟، وذلك من خلال إقامة علاقات قوية مع الآخرين والتوافق معهم،وكذلك نقل المعلومات والأفكار إلى الآخرين والتأثير فيهم.

وتطرق الحديث عن أدوات الحوار والتواصل مع الشباب من خلال(الحضور للآخر _ الاستماع الفعال" الصمت، الانسان، الاستماع "_ الأسئلةالاستكشافية _الترديد أو الانعكاس)،ثم تناول "أنماط الشخصية وإدارة الأزمات"، وهي من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها أي قائد شاب، كما أكد علي أهمية تطوير آليات عمل البرلمان وتعزيز دوره في تأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل.



يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب،

واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة،و رندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بالوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وعلى عبد الرحمن مدير إدارة شباب أجا، ودولت محمد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب أجا.