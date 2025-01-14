139383 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بالدقهلية يؤدوا امتحان الفيزياء والتاريخ اليوم

يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية امتحان الفيزياء للعلمي والتاريخ للادبي داخل 212 لجنة طبقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية



ادوا يوم السبت لغه عربيه من 8.30 حتي 11.30 لمده 3 ساعات

وأدوا يوم الاحد لغه اجنبية اولي من 8.30 حتي 11.30 ثلاث ساعات

والاتنين يؤدوا امتحان رياضه بحته للشعبة العلمية من 8.30 حتي 10.30 ساعتين ورياضه عامه للشعبه الادبية من 8.30 حتي 11.30 ثلاث ساعات



واليوم الثلاثاء الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الادبية من 8.30 حتي 10.30 ساعتين

الاربعاء كيمياء الشعبة العلمية وجوغرافيا للادبية من 8.30 إلى 10.30 ساعتين

الخميس احياء للشعبة العلمية وعلم نفس للادبية من 8.30 إلى 10.30 ساعتين ورياضة طبيقية للشعبة العلمية من 11 حتي 1 ساعتين

وكان أعلن الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية عن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة لاستقبال962669 طالبًا بصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بنطاق المحافظة موزعة كالآتي:

-1307 مدرسة تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلي الصف السادس الابتدائي

-898 مدرسة تستقبل 251429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية

-212 مدرسة تستقبل 139383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية.



و أكد العربي على أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل والتي ستنطلق في الحادي عشر من شهر يناير الجاري مشددا على المتابعة الدورية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط مؤكدًا على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الإمتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية