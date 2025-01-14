بسبب الشبورة الكثيفة..إغلاق طرق بالإسكندرية حفاظًا على سلامة المواطنين

أعلنت محافظة الإسكندرية إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير بشكل مؤقت، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب في بعض المناطق.

وأوضحت المحافظة أن الشبورة أدت إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يعرض قائدي المركبات للخطر.

وأهابت المحافظة بالسائقين توخي الحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم، مؤكدة أن إعادة فتح الطرق ستكون فور وضوح الرؤية واستقرار الحالة الجوية.