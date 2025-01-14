إطلاق صاروخ من اليمن يربك حركة الطيران في إسرائيل: التفاصيل والتداعيات

عربي ودولي
بوابة الفجر

شهدت إسرائيل اضطرابًا في حركة الطيران وتأخيرًا في عمليات الهبوط والإقلاع، إثر إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية. 

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الحادثة تسببت في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط البلاد، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان.

تفاصيل الحادثة وردود الفعل


وفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم تفعيل أجهزة الإنذار في جميع أنحاء البلاد عقب إطلاق الصاروخ، بينما لا تزال التفاصيل قيد التحقيق. 

وأشارت نجمة داود الحمراء إلى أن الفرق الطبية انتشرت في أماكن متفرقة لتفتيش المناطق المتضررة، مؤكدة أنه "في هذه المرحلة لا توجد إصابات معروفة بشكل مباشر نتيجة للهجوم".

إصابات وتداعيات نفسية

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 11 شخصًا، معظمهم أثناء التوجه للملاجئ، بالإضافة إلى إصابات بالهلع، وتجري شرطة الاحتلال عمليات مسح واسعة لتحديد مكان سقوط الصاروخ بدقة.

تأثيرات اقتصادية وأمنية


أثار الهجوم تساؤلات حول تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي وحركة الطيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية. 

يأتي هذا في وقت تشهد فيه إسرائيل تصعيدًا أمنيًا وسياسيًا، ما يثير المخاوف من تأثير هذه الأحداث على العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

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