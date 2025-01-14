احتفالات في غزة وقرب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار: التفاصيل وردود الفعل الدولية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سكان قطاع غزة يحتفلون بتكبيرات وفرحة عارمة، استباقًا للإعلان عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار.

تأتي هذه الأنباء في ظل تقارير متعددة تشير إلى تقدم المفاوضات بين الأطراف المعنية.

إعلان مرتقب من إسرائيل



ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل تسعى للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، مؤكدة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تسريع الإجراءات لإتمام الاتفاق.

موقف الرئيس الأمريكي بايدن



أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة ألقاها في وزارة الخارجية أن واشنطن قريبة من تحقيق المقترح الذي قدمته بشأن صفقة الأسرى.

وأوضح بايدن أنه أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى عزمه التحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدفع جهود التهدئة.

تفاصيل الصفقة وتحديات إقليمية



تشير التقارير إلى أن المفاوضات تضمنت مطالب متبادلة، منها تسليم جثمان القيادي في حماس يحيى السنوار، مقابل إبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين لعدة سنوات.

وفي سياق متصل، شدد بايدن على ضرورة مواجهة التهديدات الإقليمية، مثل تهديدات الحوثيين التي تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر.

بايدن: سكان غزة يستحقون السلام

قال بايدن: "سكان غزة عانوا طويلًا، إنهم يستحقون السلام. لهذا السبب نعمل بجد على إتمام هذه الصفقة لضمان مستقبل أفضل لهم وللمنطقة ككل."

تفاعل دولي ومحلي

يتابع العالم عن كثب تطورات هذا الاتفاق، الذي قد يشكل نقطة تحول في الصراع الممتد في قطاع غزة، وسط آمال بأن تؤدي هذه الجهود إلى تخفيف معاناة السكان وتعزيز الاستقرار الإقليمي.