وزارة العمل تعلن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه: التفاصيل وخطوات التسجيل

مع بداية العام الجديد، أعلنت وزارة العمل المصرية عن رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه، بدلًا من 500 جنيه، في إطار دعم العمالة اليومية والحرفيين والمزارعين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

ويأتي هذا القرار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ضمن جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.

الفئات المستحقة للمنحة

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة للفئات التالية:

الحرفيين : مثل عمال البناء.

: مثل عمال البناء. المزارعين .

. عمال الصيد .

. الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو مصادر دخل ثابت.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أن يكون المتقدم مصري الجنسية .

. ألا يمتلك المتقدم سجلات تجارية .

. أن تكون المهنة مسجلة في بطاقة الرقم القومي .

. تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة .

. أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

خطوات التقديم على المنحة

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة العمل من خلال الرابط المخصص. اختيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025. إدخال البيانات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

مستند إثبات الحالة المهنية.

وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي.

فواتير حديثة (غاز، كهرباء، مياه). الضغط على إرسال الطلب.

موعد صرف منحة عيد الميلاد 2025

تستمر عملية صرف المنحة حتى 31 يناير 2025، ويمكن استلامها من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن المنحة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلبهم من خلال:

زيارة موقع وزارة القوى العاملة. الدخول إلى قسم العمالة غير المنتظمة. اختيار الاستعلام عن المنحة. إدخال الرقم القومي. عرض حالة الطلب.

المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

تُقدم وزارة القوى العاملة 6 منح سنوية لدعم العمالة غير المنتظمة:

منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف في يناير. منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم. منحة عيد الفطر: تُصرف نهاية رمضان. منحة عيد العمال: تُصرف بداية مايو. منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل العيد. منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول.

للتسجيل أو الاستعلام، يمكنكم زيارة الرابط الرسمي لوزارة العمل والتسجيل أو متابعة حالة الطلب باستخدام الرقم القومي.