رسالة غامضة تكشف الجريمة.. كيف قتل طبيب داخل شقة بـ15 مايو

عثر الجيران في إحدى الشقق الصغيرة بمدينة 15 مايو، على جثة طبيب سبعيني في حالة تحلل تام، مغطاة بطبقات من الملح داخل غرفة مظلمة. الواقعة بدأت عندما تصاعدت رائحة كريهة من الشقة، مما دفع الجيران لاستدعاء صاحب العقار الذي هرع إلى المكان على الفور، حيث وجد رسالة غامضة تركتها الزوجة العرفية للطبيب قبل اختفائها.

كانت الرسالة تقول: "الطبيب توفي وفاة طبيعية منذ شهر، ولم أتمكن من إبلاغ أسرته أو التصرف بسبب وضعي القانوني. لم أجد حلًا سوى ترك الجثة في الشقة، مع استخدام الملح والكلور لإخفاء الرائحة، حتى لا أتعرض للمساءلة".

التحقيقات كشفت أن الزوجة، وهي سيدة تونسية تعيش في مصر بشكل غير قانوني، كانت قد ارتبطت بالطبيب زواجًا عرفيًا. وبعد وفاته، عجزت عن مواجهة الموقف وقررت الهرب خوفًا من الملاحقة القانونية.

وعندما أبلغ صاحب العقار الشرطة وفتح الباب، صُدم الجميع بمشهد الطبيب المتحلل، فيما كانت آثار الملح والكلور واضحة في محاولة يائسة لإخفاء الجريمة. وعلى الفور، بدأت النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وبيان حقيقة الرواية التي قدمتها الزوجة الغائبة في رسالتها.

الحادثة أثارت موجة من الجدل والحيرة بين سكان المنطقة، بينما يستمر البحث عن الزوجة للكشف المزيد من التفاصيل.