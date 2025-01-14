6 شهداء في غزة جراء قصف إسرائيلي وتصعيد مستمر في الضفة الغربية

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، جراء قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.

تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 46،584 فلسطينيًا وإصابة 109،731 آخرين.

ولا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تواجه فرق الإسعاف والإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.

تصعيد في الضفة الغربية: تجريف الطرق وإغلاق المحال التجارية

في مدينة نابلس، قامت آليات المستوطنين بتجريف الطريق الرئيسي الرابط بين خمس قرى، وفق ما صرح به نائب رئيس بلدية قبلان عبدالرحمن عابد.

القرى المتضررة تشمل:

قبلان

يتما

جوريش

تلفيت

جالود وقريوت

وأشار عابد إلى أن هذا الطريق، الذي كان يستخدم كبديل للطريق الرئيسي بين نابلس ورام الله، تعرض للإغلاق بالسواتر الترابية عقب بدء العدوان على غزة.

كما أخطر الاحتلال بوقف العمل في 25 محلًا تجاريًا على طول الطريق، بجانب تنفيذ عمليات توسيع لمستوطنة "رحاليم" القريبة.

المشهد الإنساني المتأزم

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يفاقم المعاناة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، ومع تزايد القيود المفروضة على التنقل والبنية التحتية، يظل الوضع الإنساني والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في تدهور مستمر.