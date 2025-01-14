سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025: استقرار في أغلب البنوك وارتفاع طفيف في البعض

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شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم البنوك المحلية، بينما سجل ارتفاعًا طفيفًا في ثلاثة بنوك، هي: بنك مصر، بنك القاهرة، وكريدي أجريكول.

أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • سعر الشراء: 50.57 جنيه
  • سعر البيع: 50.47 جنيه

البنك المركزي المصري:

  • سعر الشراء: 50.5825 جنيه
  • سعر البيع: 50.4458 جنيه

البنك المصري الخليجي:

  • سعر الشراء: 50.56 جنيه
  • سعر البيع: 50.46 جنيه

البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 50.56 جنيه
  • سعر البيع: 50.46 جنيه

بنك مصر:

  • سعر الشراء: 50.56 جنيه
  • سعر البيع: 50.46 جنيه

بنك قناة السويس:

  • سعر الشراء: 50.56 جنيه
  • سعر البيع: 50.46 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • سعر الشراء: 50.63 جنيه
  • سعر البيع: 50.54 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 50.56 جنيه
  • سعر البيع: 50.46 جنيه

 

 

يواصل الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في ظل تحسن أداء العملة المحلية بفضل السياسات النقدية المستقرة. 

ورغم هذا الاستقرار في معظم البنوك، شهدت بعض البنوك مثل بنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعًا طفيفًا بأسعار الشراء والبيع، مما يعكس تباينًا بسيطًا في حركة التداول.

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