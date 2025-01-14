سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025: استقرار في الأسواق بعد ارتفاع عالمي بالدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 استقرارًا واضحًا بعد آخر ارتفاع سجله المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع سعر عيار 21 بقيمة 5 جنيهات نتيجة تأثره بارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24:

استقر عند 4320 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21:

سجل 3780 جنيهًا، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18:

بلغ 3240 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14:

وصل إلى 2520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21:

استقر عند 30240 جنيهًا (وزن الجنيه 8 جرامات).

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

سجل سعر الذهب عالميًا اليوم 2687 دولارًا للأوقية، متأثرًا بالطلب العالمي وتوقعات استمرار معدلات الفائدة المستقرة في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية بناءً على عدة عوامل تشمل تصميم القطعة، حجمها، والمناطق الجغرافية. وتقدر قيمة المصنعية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من سعر الجرام.

في المناطق الراقية ومحال الصاغة الكبرى : تكون المصنعية أعلى نتيجة ارتفاع جودة التصاميم.

: تكون المصنعية أعلى نتيجة ارتفاع جودة التصاميم. في المناطق الشعبية: تنخفض المصنعية نسبيًا لتناسب شريحة أوسع من المستهلكين.

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