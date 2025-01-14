أستاذ تفسير بجامعة الأزهر: الحرائق في أمريكا تدعو للتأمل والعودة إلى الله

أكد الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية النهار، أن الحرائق التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية تثير تساؤلات حول كونها نتيجة غضب إلهي أو مجرد ظواهر طبيعية بأمر الله، خاصة في ظل مواقف الإدارة الأمريكية من قضايا مثل أزمة غزة.

الكون قائم على سنن إلهية

أوضح الشيخ أن الله سبحانه وتعالى بنى الكون على سنن وقوانين إلهية تتحكم في الظواهر الطبيعية والبشرية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الكون هو من تدابير الله التي يجب أن نتأملها ونتعامل معها بإيمان.

وأشار إلى أن آيات الله في الكون واضحة، وهي دعوة للبشر إلى التأمل في عظمته والعودة إلى طريق الهداية والتوبة.

نظرة إيمانية للأحداث

وشدد أستاذ التفسير على أهمية النظر إلى الأحداث الكبرى مثل حرائق أمريكا من زاوية إيمانية، تعكس قدرة الله المطلقة على الكون. وقال:

"علينا أن نعود إلى الله بالتوبة والهداية، فكل ما يحدث في الكون يحمل رسائل إلهية تدعونا للتأمل والتقرب إلى الله."

ردود فعل على الحرائق

الحوادث الكبرى مثل حرائق الغابات في الولايات المتحدة تثير نقاشات واسعة حول أسبابها، سواء أكانت بسبب غضب الطبيعة أو غضب الله، أو نتيجة التدخلات البشرية.

وفي هذا السياق، دعا الشيخ إلى احترام قوانين الله وسننه في الأرض، مؤكدًا أن كل شيء يحدث بأمره ولحكمة لا يعلمها إلا هو.