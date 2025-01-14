حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025: تحذيرات من شبورة مائية وأمطار خفيفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، حيث من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

تحذيرات للأفراد وسائقي المركبات

دعت الأرصاد سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر على الطرق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وأوصت بضرورة الحفاظ على مسافات آمنة بين السيارات، والابتعاد عن السرعة الزائدة، كما نصحت بفتح النوافذ قليلًا لمنع تراكم بخار الماء.

في حالة انعدام الرؤية، شددت الأرصاد على ضرورة التوقف فورًا عن القيادة وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي لضمان السلامة العامة.

الطقس نهارًا وليلًا

يُتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

كما سيكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا.

في المقابل، يُتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع احتمال وصوله إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

فرص الأمطار والشبورة

من المتوقع أيضًا أن تتشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بينما تكون فرص الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق شمال الصعيد، ومدينتي حلايب وشلاتين، بشكل متقطع.

حالة البحرين

البحر المتوسط : خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم