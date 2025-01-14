أعلى عائد على شهادات الادخار 2025: فرص ربح مغرية في بنكي الأهلي ومصر

بعد قرار بنكي الأهلي ومصر الأخير باستمرار شهادات الادخار ذات العوائد العالية، زادت معدلات البحث حول أفضل شهادات الادخار لعام 2025.

يسعى الكثيرون للاستفادة من العوائد الثابتة المرتفعة التي تقدمها هذه البنوك، خاصة مع توافر شهادات بعوائد تصل إلى 27%.

إليك أبرز العروض التي يقدمها كل من البنك الأهلي وبنك مصر لمساعدتك في اختيار أفضل شهادة ادخار تناسب احتياجاتك.

شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية السنوية:

مدة الشهادة : 12 شهرًا.

: 12 شهرًا. العائد : شهري : 23.5% سنوي : 27% يومي : 23%

: لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من يوم الشراء، وتسترد في نهاية المدة بقيمتها الاسمية مع العائد المستحق.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (مدة 3 سنوات):

العائد : السنة الأولى : 26% السنة الثانية : 22% السنة الثالثة : 18%

: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من يوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (مدة 3 سنوات):

العائد : السنة الأولى : 30% السنة الثانية : 25% السنة الثالثة : 20%

: لا يمكن استردادها قبل مرور 6 أشهر من يوم الشراء.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات:

العائد الشهري : 21.5%

: 21.5% الحد الأدنى : 1000 جنيه.

: 1000 جنيه. يمكن استردادها بعد 6 أشهر من يوم الشراء.

شهادات الادخار من بنك مصر:

شهادة طلعت حرب (مدة 12 شهرًا):

العائد : شهري : 23.5% سنوي : 27%

: الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.

شهادة القمة (مدة 3 سنوات):

العائد الشهري : 21.5%

: 21.5% الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه.

: 1000 جنيه. يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

كيف تختار شهادة الادخار المناسبة؟

لمن يبحث عن عائد ثابت مرتفع، تُعد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر خيارات مثالية، خاصة مع العوائد المرتفعة التي تصل إلى 27% في بعض الشهادات. كما أن العوائد المتدرجة في الشهادات الثلاثية توفر فرصًا للتخطيط المالي الطويل المدى.

قبل اتخاذ القرار، يجب على الأفراد مراعاة متطلباتهم المالية ومدى قدرتهم على الالتزام بالفترات الزمنية التي تتطلبها هذه الشهادات.