أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025: انخفاض في الأسعار

الاقتصاد
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الحديد

شهدت أسعار الحديد اليوم انخفاضًا في الأسواق والمصانع المحلية، حيث سجلت بعض العلامات التجارية انخفاضات ملحوظة مقارنة باليوم السابق.

وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، تم تسجيل التغييرات التالية:

  • حديد عز: 39665 جنيهًا للطن (انخفاض 287 جنيهًا).
  • طن الحديد الاستثماري: 37863 جنيهًا (انخفاض 153 جنيهًا).
  • سعر حديد بشاي: 36500 جنيه.
  • سعر حديد السويس: 36500 جنيه.
  • حديد ستيل: 36000 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الأسمنت، فقد سجل سعر الطن 3006 جنيهًا.

يأتي هذا التراجع في الأسعار في الوقت الذي تشهد فيه السوق بعض التذبذبات، مما يعكس التأثيرات المتغيرة على أسعار مواد البناء في السوق المحلي.

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