تفاصيل نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" وموعد الإعلان عنها

يبحث العديد من المواطنين عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" مع اقتراب نهاية فترة تقديم الأوراق، والتي ستنتهي رسميًا يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

ويترقب المتقدمون إعلان النتائج على أحر من الجمر، خاصةً بعد قرار وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتحديد أولويات الحجز وفق معايير محددة تضمن العدالة والشفافية.

موعد إعلان نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن نتيجة التقديم ستُعلن بعد أسبوعين من انتهاء فترة الحجز، المقررة ليوم 15 يناير 2025.

سيتم تحديد أولويات الحجز بناءً على مجموعة من المعايير التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

معايير تحديد الأولوية في حجز شقق الإسكان الاجتماعي

المتزوج ويعول .

. الأرمل أو الأرملة ويعول .

. المطلق أو المطلقة ويعول .

. المتزوج ولا يعول .

. الأعزب (يشمل المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).

في حال تساوي الأولويات بين المتقدمين، ستكون الأولوية للأسرة ذات العدد الأقل من الأفراد، وإذا تساوى العدد، تُمنح الأولوية للمتقدم الأكبر سنًا.

كيفية معرفة نتيجة التقديم

يمكن للمواطنين معرفة حالة طلباتهم عبر المنصات الرقمية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تشمل:

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

منصة الشكاوى والمقترحات.

مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق.

الصفحة الرسمية على الفيسبوك.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"

توفر وزارة الإسكان وحدات سكنية بأسعار متفاوتة حسب المنطقة، مع أقساط ميسرة وفترات سداد مرنة، تشمل:

وحدات بسعر 542 ألف جنيه (مساحة 75 مترًا): في مناطق مثل الجيزة (حدائق أكتوبر)، المنوفية (السادات)، المنيا (المنيا الجديدة).

الدفعة ربع السنوية : العام الأول: 5 آلاف جنيه. العام الثاني: 6 آلاف جنيه. العام الثالث: 7 آلاف جنيه.

: يجب دفع حد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.

وحدات بسعر 650 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا): في مناطق مثل القاهرة (حدائق العاصمة)، الجيزة (أكتوبر الجديدة)، أسوان (أسوان الجديدة).

الدفعة ربع السنوية : العام الأول: 7 آلاف جنيه. العام الثاني: 8 آلاف جنيه. العام الثالث: 9 آلاف جنيه.

: يجب دفع حد أدنى 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد.

وحدات بسعر 700 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا): في محافظة الإسكندرية (برج العرب الجديدة).

الدفعة ربع السنوية : العام الأول: 7 آلاف جنيه. العام الثاني: 8 آلاف جنيه. العام الثالث: 9 آلاف جنيه.

: يجب دفع حد أدنى 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد.

رابط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي رفع الأوراق عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

ملاحظات هامة