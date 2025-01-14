محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الثانوية بنات بحى شرق

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024/ 2025 في مدرسة الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية بنات بحى شرق أسيوط للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد جودة على مدير مدرسة الشهيد فايز إبراهيم الثانوية بنات 

واطمأن المحافظ على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وتحاور مع الطالبات عن مستوى الامتحان وإنه من داخل المنهج الدراسي والتدريبات التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي موضحًا أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح واستمع إلى شرح من مدير مدرسة بأن عدد الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان للصف الأول الثانوي بعدد497 طالبة بواقع 20 لجنة امتحان.

وشدد محافظ أسيوط على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب أو اللجان فضلًا عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لافتًا إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات

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