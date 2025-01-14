البنك المركزي المصري يحدد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والذي سيعقد يوم الخميس 20 فبراير.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للتطورات الاقتصادية.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت البنك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي جاءت كالتالي:
- الاجتماع الأول: الخميس 20 فبراير 2025
- الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
تستمر هذه الاجتماعات في تحديد أسعار الفائدة ومراجعة السياسات النقدية وفقًا لأحدث المعطيات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.