البنك المركزي المصري يحدد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والذي سيعقد يوم الخميس 20 فبراير.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للتطورات الاقتصادية.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت البنك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية في 2025

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي جاءت كالتالي:

الاجتماع الأول: الخميس 20 فبراير 2025

الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025

الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025

الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025

الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025

الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025

الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025

الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

تستمر هذه الاجتماعات في تحديد أسعار الفائدة ومراجعة السياسات النقدية وفقًا لأحدث المعطيات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.