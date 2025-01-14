استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الاقتصاد
الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 استقرارًا في بداية تعاملات السوق المحلية، بعد انخفاضه في اليوم السابق، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بمقدار 15 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا للبيانات المعلنة من الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

  • سعر الذهب عيار 24: سجل 4302.86 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3765 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18: بلغ 3227.14 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 عند 30120 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم نحو 2660 دولارًا للأوقية.

استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 الذهب سعر الذهب سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء تعاملات الذهب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

شاهد.. ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

انفراجة في مفاوضات كهربا مع الاتحاد الليبي والحسم خلال ساعات

الأمانة العامة والمكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب يعقد اجتماعًا

أكرم توفيق يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من التجديد

الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين بالفيوم ضمن خطة إعمار بيوت الله

عاجل - تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان

وزير خارجية لوكسمبورج: نؤيد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في العيش بسلام