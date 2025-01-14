استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 استقرارًا في بداية تعاملات السوق المحلية، بعد انخفاضه في اليوم السابق، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بمقدار 15 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا للبيانات المعلنة من الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 4302.86 جنيهًا للجرام.

سجل 4302.86 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21: استقر عند 3765 جنيهًا للجرام.

استقر عند 3765 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 18: بلغ 3227.14 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 عند 30120 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم نحو 2660 دولارًا للأوقية.