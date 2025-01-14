حصاد مشروعات الإسكان الاجتماعي في 2024: إنجازات جديدة ومشروعات قيد التنفيذ

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعاته خلال عام 2024، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير سكن آمن وملائم للمواطنين في المدن الجديدة، تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي لعام 2024

الوحدات السكنية المنجزة

تم الانتهاء من 703 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

الوحدات السكنية الجاري تنفيذها

جاري العمل على تنفيذ 271 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن.

الوحدات السكنية المخصصة للمستحقين

تم تخصيص 623 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين في إطار المبادرة.

عدد المواطنين المستفيدين

بلغ عدد المواطنين الذين استوفوا شروط حجز الوحدات السكنية 1.5 مليون مواطن.

المشروعات المباعة لجهات أخرى

بلغ عدد الوحدات السكنية المباعة 24 ألف وحدة لصالح جهات أخرى.

نقل المواطنين إلى مناطق جديدة

انتقل 3 ملايين مواطن إلى مناطقهم الجديدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل الاستعلامات والمعاملات المالية

الاستعلام الميداني

تم إجراء الاستعلام الميداني عن مليون مواطن للتحقق من استيفائهم للمعايير.

إرسال العملاء إلى البنوك

تم إرسال 818 ألف عميل إلى البنوك وشركات التمويل العقاري لمتابعة إجراءات التمويل.

الرفض في الاستعلامات

تم رفض 101 ألف مواطن خلال الاستعلامين الميداني والائتماني.

التمويلات والدعم الحكومي

تمويلات مشروعات الإسكان

تم توفير 78 مليار جنيه كتمويلات من الجهات المعنية لدعم مشروعات الإسكان.

الدعم النقدي

بلغ الدعم النقدي الموجه لمشروعات الإسكان الاجتماعي 10.2 مليار جنيه.

التعاون مع الجهات المختلفة

الجهات التمويلية

تم التعاون مع 31 جهة تمويل بين بنوك وشركات عقارية لتوفير الدعم المالي للمشروعات.

شركات المقاولات