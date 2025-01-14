صاروخ يمني يثير الرعب في إسرائيل وخسائر بشرية ضخمة مع حرائق لوس أنجلوس

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث الكبرى التي أثارت قلقًا عالميًا، حيث أطلق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل، مما أدى إلى اضطراب في حركة الطيران وساهم في فرار ملايين المواطنين إلى الملاجئ.

كما تكبدت إسرائيل خسائر بشرية هائلة في معاركها العسكرية، فيما استمرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بتدمير المنازل وأرواح المواطنين.

إطلاق صاروخ من اليمن يشل إسرائيل

في تطور مفاجئ، أفاد الجيش الإسرائيلي عن وقوع اضطراب في حركة الطيران بسبب إطلاق صاروخ من اليمن، ما أسفر عن تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق وسط إسرائيل.

وعلى الرغم من أن الطواقم الطبية أكدت عدم وجود إصابات، تم إبلاغ السلطات بتوجه 11 شخصًا إلى المستشفيات بعد إصابتهم أثناء فرارهم إلى الملاجئ.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات لا تزال جارية حول مصدر الصاروخ، بينما تواصل أجهزة الإنقاذ إتمام عمليات التحقق من الأضرار في المناطق المستهدفة.

الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر بشرية فادحة

وفقًا للبيانات الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد بلغ عدد القتلى من جنوده 840 جنديًا، إلى جانب أكثر من 2500 جريح، ما يعكس حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاحتلال في الحروب المستمرة.

كما لقي 5 جنود إسرائيليين حتفهم في انفجار استهدف دورية عسكرية في شمال قطاع غزة مساء الإثنين.

إسرائيل تشهد أزمة صحية جديدة: إنفلونزا الطيور "H5N1"

فيما يتعلق بالتطورات الصحية، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تسجيل حالات تفشٍ جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور "H5N1" في عدد من المناطق.

وأعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية عن إعدام 19 ألف طائر في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

ارتفاع معدلات الهجرة الإسرائيلية بسبب الحروب

ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، سجلت إسرائيل تزايدًا في أعداد المهاجرين، حيث بلغ العدد أكثر من 82 ألف مهاجر في عام 2024، مما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي يعاني منها الاحتلال.

كما سجلت وزارة المالية الإسرائيلية عجزًا في الميزانية قدره 5.2 مليار دولار، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.

حرائق لوس أنجلوس: التهديدات تزداد

أما في لوس أنجلوس، فقد تفاقمت أزمة حرائق الغابات المدمرة، حيث حذر مسؤولو الطوارئ من احتمال تجدد الحريق نتيجة الرياح التي قد تؤدي إلى انتشاره بسرعة.

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24 قتيلًا، ودمّرت الحرائق آلاف المنازل في المنطقة، بينما اضطر 100 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم.

تحذير من تسونامي في اليابان بعد الزلزال

في تطور آخر، ضرب زلزال بقوة 7 درجات منطقة كيوشو في اليابان، مما أثار مخاوف من حدوث موجات تسونامي.

لم يتم الإعلان بعد عن حجم الأضرار الناتجة عن الزلزال، فيما تواصل السلطات اليابانية مراقبة الوضع عن كثب.

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا جديدًا

من جانب آخر، أعلنت كوريا الشمالية عن اختبار صاروخ جديد في اتجاه بحر اليابان، وهو يعتقد أنه قد يتجاوز سرعة الصوت.

يأتي هذا الاختبار في وقت حساس من التوترات الإقليمية، خاصة مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكوريا الجنوبية.

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية: تصعيد عسكري

وفي رد فعل من كوريا الجنوبية، أطلقت الأخيرة صاروخًا باليستي في البحر في استعراض للقوة، ما يزيد من تعقيد التوترات العسكرية بين البلدين.

تأتي هذه التصعيدات في وقت حساس في منطقة المحيط الهادئ، حيث تواصل القوى الكبرى تحركاتها الاستراتيجية.