شبورة كثيفة تضرب طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

شهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" صباح اليوم، الثلاثاء، سقوط شبورة مائية كثيفة، ما أثر على الرؤية وعرّض حركة المرور لبعض الصعوبات.

وقد أصدرت الأرصاد الجوية والشبكة الوطنية للطوارئ تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

جاهزية عالية على الطرق السريعة والصحراوية

في ضوء هذه الظروف الجوية، رفعت الجهات المختصة حالة الطوارئ على عدة طرق حيوية، مثل طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، محور 30 يونيو، وطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، بالإضافة إلى "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي"، حيث تُتوقع الشبورة أن تصل إلى حد الضباب في الساعات المقبلة.

حالة الطقس في الإسماعيلية وتوجيهات للمواطنين

وفقًا لتقرير صادر عن ديوان محافظة الإسماعيلية، فقد شهدت المحافظة غطاءً غائمًا في الساعات الأولى من اليوم، مع تكون شبورة مائية على الطرق من الساعة الثانية منتصف الليل وحتى التاسعة صباحًا.

وأوصت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة، والتأكد من عمل ماسحات الزجاج بشكل كامل وتزويد السيارة بالمياه اللازمة.

كما أكدت المحافظة على ضرورة فحص السيارة بشكل دوري لتجنب وقوع حوادث مرورية، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور، خصوصًا على الطرق الرئيسية مثل "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي" ومحور 30 يونيو المؤدي من القاهرة إلى بورسعيد، بالإضافة إلى طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي".

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات لقائدي المركبات، مشيرة إلى وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والصحراوية الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بما في ذلك بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى القيادة بحذر والتأكد من وضوح الرؤية قبل الانطلاق على الطرق.