"نظام البكالوريا المصرية".. تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي وتوجهات التعليم الثانوي الجديد

تنطلق اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن نظام البكالوريا المصرية البديل لنظام الثانوية العامة، المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 2025.

ويهدف النظام الجديد إلى إعادة هيكلة التعليم الثانوي في مصر ليواكب التحديات الحديثة ويقدم فرص تعليمية أكثر تنوعًا للطلاب.

المشاركة في الحوار المجتمعي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي ستشهد حضور عدد من خبراء التعليم والأطراف المعنية في مجال التعليم، بالإضافة إلى وزراء سابقين وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الحوار في تحديد ملامح النظام الجديد الذي سيؤثر على ملايين الطلاب في المستقبل القريب.

تفاصيل نظام البكالوريا المصرية

يعد نظام البكالوريا المصرية المقترح تطويرًا كبيرًا في طريقة تدريس المواد الدراسية للطلاب، حيث سيتم تدريس 14 مادة دراسية موزعة على الصفوف الدراسية في المرحلة الثانوية:

الصف الأول الثانوي: يتضمن دراسة 7 مواد أساسية، تشمل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

كما يُضاف مادتين خارج المجموع، هما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

الصف الثاني الثانوي: يختار الطالب مادة تخصصية من أربعة مسارات، وهي:

مسار الطب وعلوم الحياة: يختار بين الرياضيات أو الفيزياء. مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يختار بين الكيمياء أو البرمجة. مسار الأعمال: يختار بين المحاسبة أو إدارة الأعمال. مسار الآداب والفنون: يختار بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

الصف الثالث الثانوي: يقتصر على دراسة ثلاثة مواد أساسية وهي التربية الدينية، بالإضافة إلى مواد التخصص:

الطب وعلوم الحياة: الأحياء (مستوى رفيع) والكيمياء (مستوى رفيع). الهندسة وعلوم الحساب: الرياضيات (مستوى رفيع) والفيزياء (مستوى رفيع). الأعمال: الاقتصاد (مستوى رفيع) والرياضيات. الآداب والفنون: الجغرافيا (مستوى رفيع) والإحصاء.

الفرص والإمكانيات

سيحصل الطلاب على فرصتين للاختبار في كل عام دراسي: في شهري مايو ويوليو وأغسطس. كما سيكون دخول الامتحان لأول مرة مجانيًا، بينما سيُطلب من الطلاب دفع مبلغ قدره 500 جنيه في المرة الثانية.

يهدف هذا النظام إلى منح الطلاب فرصة أفضل لتحديد مسارهم الأكاديمي وفقًا لميولهم واهتماماتهم.