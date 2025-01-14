موعد بداية الترم الثاني للمدارس والجامعات لعام 2025: تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي عن موعد بداية الترم الثاني للمدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

وفقًا للخريطة الزمنية، سيبدأ الترم الثاني يوم 8 فبراير 2025.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

يستأنف الطلاب في المدارس والجامعات الدراسة في الترم الثاني يوم 8 فبراير 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام التي تبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، بمجموع أسبوعين إجازة.

الخريطة الزمنية الكاملة:

11 يناير 2025 : بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل. 25 يناير 2025 : بداية إجازة نصف العام.

: بداية إجازة نصف العام. 6 فبراير 2025 : نهاية إجازة نصف العام.

: نهاية إجازة نصف العام. 8 فبراير 2025 : بداية الفصل الدراسي الثاني.

: بداية الفصل الدراسي الثاني. 5 يونيو 2025 : نهاية الفصل الدراسي الثاني.

: نهاية الفصل الدراسي الثاني. 24 مايو 2025 : بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. 31 مايو 2025 : بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

: بداية امتحانات الدبلومات الفنية. 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.

يُتوقع أن تُسهم هذه الخريطة الزمنية في تنظيم سير العملية التعليمية بكفاءة، مع مراعاة مواعيد الامتحانات والإجازات.