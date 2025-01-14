موعد بداية الترم الثاني للمدارس والجامعات لعام 2025: تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي عن موعد بداية الترم الثاني للمدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.
وفقًا للخريطة الزمنية، سيبدأ الترم الثاني يوم 8 فبراير 2025.
تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025
يستأنف الطلاب في المدارس والجامعات الدراسة في الترم الثاني يوم 8 فبراير 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام التي تبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، بمجموع أسبوعين إجازة.
الخريطة الزمنية الكاملة:
- 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
- 25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام.
- 6 فبراير 2025: نهاية إجازة نصف العام.
- 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.
- 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.
- 24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
- 31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلومات الفنية.
- 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.
يُتوقع أن تُسهم هذه الخريطة الزمنية في تنظيم سير العملية التعليمية بكفاءة، مع مراعاة مواعيد الامتحانات والإجازات.