موعد بداية الترم الثاني للمدارس والجامعات لعام 2025: تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي عن موعد بداية الترم الثاني للمدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

وفقًا للخريطة الزمنية، سيبدأ الترم الثاني يوم 8 فبراير 2025.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

يستأنف الطلاب في المدارس والجامعات الدراسة في الترم الثاني يوم 8 فبراير 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة نصف العام التي تبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، بمجموع أسبوعين إجازة.

الخريطة الزمنية الكاملة:

  • 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.
  • 25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام.
  • 6 فبراير 2025: نهاية إجازة نصف العام.
  • 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.
  • 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.
  • 24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
  • 31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلومات الفنية.
  • 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.

يُتوقع أن تُسهم هذه الخريطة الزمنية في تنظيم سير العملية التعليمية بكفاءة، مع مراعاة مواعيد الامتحانات والإجازات.

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