Apple تضيف ميزات أمان جديدة على هواتف iPhone لحماية خصوصية المستخدمين

تواصل شركة Apple مساعيها المستمرة لتعزيز أمان وخصوصية مستخدمي هواتف iPhone على مستوى العالم، من خلال تحديثات دورية تهدف إلى توفير أدوات جديدة تحمي مستخدميها في المواقف الطارئة.

ضمن هذه التحديثات، أضافت Apple ميزات أمان جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل بشكل أكثر أمانًا وخصوصية، بالإضافة إلى تقديم بعض الأدوات التي تُفعّل بسهولة دون الحاجة إلى تدخل معقد.

ميزات الأمان الجديدة في هواتف iPhone

من بين أبرز التحديثات الجديدة، تقدم Apple ميزة SOS للطوارئ التي تتيح للمستخدم إجراء مكالمات طوارئ بشكل سريع في الحالات الحرجة.

لتفعيل هذه الميزة، يحتاج المستخدم فقط إلى الضغط المستمر على الزر الجانبي مع زر التحكم في الصوت، مما يتيح له الاتصال بأرقام الطوارئ المحددة مسبقًا.

عند إجراء الاتصال، سيتم إعلام الشخص المستقبل للمكالمة بأنها مكالمة طوارئ، وهو ما يعزز فعالية التواصل في حالات الطوارئ.

خاصية الاتصال بهدوء

توفر Apple أيضًا خيار الاتصال بهدوء في حالات الطوارئ، حيث يمكن للمستخدم الضغط على 5 أزرار مختلفة لإجراء مكالمة طوارئ دون إصدار أي إنذار صوتي.

يعتبر هذا الخيار مفيدًا في الحالات التي تتطلب سرية تامة في التواصل، مثل المواقف التي قد تكون فيها المكالمة مكشوفة أو غير آمنة.

كيفية تفعيل الميزات

لتفعيل هذه الميزات على جهاز iPhone، يجب على المستخدم اتباع بعض الخطوات البسيطة:

انتقل إلى "الإعدادات" على هاتفك. اضغط على "عام" ثم اختر "تحديث البرنامج" للتأكد من أنك تستخدم آخر إصدار من نظام التشغيل. بعد التحديث، انتقل إلى "الإعدادات" > "SOS الطوارئ" وقم بتشغيل خيار الاتصال بهدوء. يمكنك أيضًا تفعيل خيارات أخرى مثل "الاتصال مع الانتظار" أو "الاتصال مع الضغط على 5 أزرار".

إعادة الضبط في حالات الطوارئ

كجزء من التحديثات الأمنية، تقدم Apple أيضًا ميزة إعادة الضبط في حالات الطوارئ عبر التحقق من السلامة.

تتيح هذه الميزة معرفة من يمكنه الوصول إلى معلومات جهاز iPhone الخاص بك، مما يمنحك القدرة على حماية خصوصيتك في حال تعرضك لمواقف غير آمنة.