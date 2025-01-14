معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025: كل ما يجب معرفته عن الدورة الـ56

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 56 انطلاقًا مميزًا في الأسبوع المقبل، تزامنًا مع إجازة نصف العام الدراسي 2025، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيُقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط استعدادات مكثفة من وزارة الثقافة لضمان تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير بشكل متميز.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

مواعيد المعرض: يبدأ المعرض في 23 يناير الجاري ويُفتتح للجمهور يوم 24 يناير ويستمر حتى 5 فبراير 2025.

المساحة والموقع: يقام المعرض على مساحة 55 ألف متر مربع داخل مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويشمل 5 صالات عرض مخصصة للزوار.

أبرز الفعاليات:

يطلق المعرض لأول مرة بود كاست داخل أروقة المعرض، لتقديم محتوى ثقافي متنوع عبر الصوت.

يشهد المعرض أكثر من 600 فعالية ثقافية وفنية على مدار أيامه.

عدد المشاركين: يشارك في المعرض هذا العام 6150 عارضًا و1345 دار نشر من مختلف أنحاء العالم، مع مشاركة 80 دولة، منها 10 دول تشارك لأول مرة.

سلطنة عمان ستكون هي "ضيف شرف" الدورة الحالية للمعرض.

الفعاليات الثقافية والمؤتمرات

المؤتمرات: يضم المعرض 5 مؤتمرات ثقافية هامة، تشمل موضوعات متنوعة مثل الملكية الفكرية وترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي.

مبادرات جديدة:

إطلاق مبادرة "المليون كتاب" لدعم نشر الثقافة وقراءة الكتب.

إطلاق منصة الكتب الإلكترونية من وزارة الثقافة لتيسير الوصول إلى الكتب الرقمية.

تذكرة الدخول: قيمة تذكرة الدخول للمعرض تبلغ 5 جنيهات فقط، مما يجعل من المعرض فرصة ثقافية مميزة للجميع.